«Сильно отравился и угорел»: что случилось с сыном Владимира Басова и Валентины Титовой

Сын режиссера Владимира Басова и актрисы Валентины Титовой пострадал из-за пожара в доме в Подмосковье. Александр отравился угарным газом, но смог уцелеть. Подробности он сообщил лично в социальных сетях.

Как стало известно, огонь вспыхнул из-за поломки отопительного прибора. Из-за этого сработали автоматы отключения электричества, однако пожар уже распространился по котельной. В кромешной тьме режиссер смог сбежать на первый этаж дома, найти огнетушитель и воспользоваться им. После этого он взял на улице лопату и засыпал мелкие языки пламени снегом.

По словам Александра, роковой ошибкой для него было вернуться обратно в помещение. Пока он искал телефон, успел надышаться угарным газом.

«Сильно отравился и угорел. Я не в рабочей форме. Даже не ходячей и не очень пишущей. Себя я не спас. Не выиграл время для себя. Первые сутки без отрыва сидел на кислороде. Только сейчас начал связно соображать», - поделился режиссер.

Теперь Александра ждет долгое восстановление. Сам он не знает, сколько это займет времени. Дом ему все-таки удалось спасти, но его тоже нужно ремонтировать, поэтому постановщик вынужден просить помощи у друзей. Уже сейчас, по его признанию, многие откликнулись и «протянули ему руку».

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