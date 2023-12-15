«Сильно нервничал»: фотограф Дмитрий Исхаков рассказал о работе с Ксенией Собчак

Фотограф Дмитрий Исхаков высоко оценил профессионализм журналистки Ксении Собчак и рассказал о совместной работе. В беседе с Газета.Ru бывший муж певицы Полины Гагариной признался, что их знакомство состоялось 15 лет назад, и он сильно нервничал.

Мужчина вспомнил, как в первый раз отправился делать портреты и репортаж из квартиры Собчак, когда она была ведущей известного шоу.

«Я никогда особо не испытывал страха или какого-то мандража перед съемкой известных людей, но бывали и исключения. В тот день я сильно нервничал», – вспомнил Дмитрий.

Нервозность перед съемкой известной личности быстро исчезла, когда блондинка открыла им дверь, оказавшись в прекрасном настроении. Как отмечает Исхаков, Ксения вела себя очень профессионально, так что все прошло замечательно.

«Понимаешь это особо остро, когда работаешь с молодыми артистами, которые бывает плохо контролируют свое эго и тщеславие. Ксения — мегапрофи», — заявил мужчина.

Второй раз, сотрудничая с Собчак, Исхаков также выделил ее профессионализм, отметив, что даже в сложных условиях и при своей занятости она быстро переключилась и сделала съемку успешной.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ксения Собчак показала нежности Полины Гагариной с новым бойфрендом-танцором. Влюбленные перестали стесняться камер и все чаще выходят на публику.