Ксения Собчак показала нежности Полины Гагариной с новым бойфрендом-танцором
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Телеведущая Ксения Собчак в личном блоге опубликовала видео, на котором запечатлела певицу Полину Гагарину с новым бойфрендом. Если еще несколько месяцев назад роман артистки с танцором был лишь слухом, то теперь не осталось никаких сомнений, что она счастлива в отношениях.
Ксения и Полина пересеклись на одном из светских мероприятий, на которое вокалистка решила прийти в компании своего кавалера. Журналистка не упустила такой сенсации и засняла пару вместе. Влюбленные улыбались на камеру и прижимались ближе друг к другу.
«Полина Гагарина очень нежна со своим бойфрендом. Приятно видеть красивых и счастливых людей» - отметила сама Собчак.
К слову, личность нового бойфренда Гагариной уже давно известна. Ее сердце покорил танцор ее балета Станислав Миков. Ходили слухи, что он был женат, а артистка якобы увела его из семьи. Однако, оказалось, что с Оксаной Стратулат он просто встречался и иногда называл ее женой, но официально брак они не регистрировали.
Напомним, что сама Полина уже была замужем дважды. С фотографом Дмитрием Исхаковым – вторым супругом – она рассталась в 2020 году. Тогда многие обсуждали, что у певицы начался роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Но подтверждений этому не было.
Ранее Дмитрий Исхаков перестал скрывать лицо дочери от Полины Гагариной.