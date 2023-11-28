Ксения Собчак показала нежности Полины Гагариной с новым бойфрендом-танцором

Телеведущая Ксения Собчак в личном блоге опубликовала видео, на котором запечатлела певицу Полину Гагарину с новым бойфрендом. Если еще несколько месяцев назад роман артистки с танцором был лишь слухом, то теперь не осталось никаких сомнений, что она счастлива в отношениях.

Ксения и Полина пересеклись на одном из светских мероприятий, на которое вокалистка решила прийти в компании своего кавалера. Журналистка не упустила такой сенсации и засняла пару вместе. Влюбленные улыбались на камеру и прижимались ближе друг к другу.

«Полина Гагарина очень нежна со своим бойфрендом. Приятно видеть красивых и счастливых людей» - отметила сама Собчак.