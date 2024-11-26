Ксения Бородина подарила 15-летней дочери сумку почти за 300 тысяч рублей

Артистка засняла 15-летнюю наследницу, которая рассматривала подарки. Звезда «Дома-2» купила дочери черный пуховик американской марки Alo Yoga и кожаную сумку-хоббо с золотой фурнитурой итальянского бренла Miu Miu. Стоимость аксессуара на официальном сайте составляет 2750 долларов (примерно 289 тысяч рублей).

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Этим летом экс-ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

Ранее телеведущая Алена Водонаева предостерегла Ксению Бородину от свадьбы с Николаем Сердюковым.