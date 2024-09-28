Сильно изменилась: Настасья Самбурская удивила фигурой после похудения

37-летняя актриса Настасья Самбурская показала, как изменилась за минувшие годы. В личном блоге звезда сериала «Универ» поделилась архивным фото и свежим видео, на котором продемонстрировала стройную фигуру.

Сначала Настасья Самбурская опубликовала снимок, на котором ей 15 лет. На кадре актриса предстала с рыжими волосами в желтом свитере и черной атласной юбке с темными колготками и полусапожками. Она позировала вместе со сверстниками и педагогом. По словам артистки, тогда она весила 75 кг.

Затем звезда «Универа» поделилась видео, на котором была в белом бикини. Настасья Самбурская позировала перед зеркалом в номере отеля, демонстрируя фигуру после похудения. Актриса также была без макияжа и укладки.

«Разница с предыдущим фото 20 лет и 15 кг», — написала Настасья Самбурская.

Знаменитость признавалась в соцсети, что весит 58 кг. Настасья Самбурская рассказывала, что в основном она питается рыбой и овощами, приготовленными на пару, а общее количество калорий в день у нее не превышает 1500 калорий. Также артистка активно занимается спортом.

Ранее сообщалось о том, что 41-летняя актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру в рубашке и коротких шортах.