Ходченкова продемонстрировала фигуру в рубашке и коротких шортах
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Российская актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру в полурасстегнутой рубашке на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
41-летняя звезда выложила фото в бежевых коротких шортах, которые дополнила белой объемной полурасстегнутой рубашкой. Ходченкова предстала перед подписчиками с распущенными волосами на фоне гор.
Стоит отметить, что фотографиями в Сети Ходченкова делится регулярно, однако не раскрывает поклонникам подробности личной жизни. По слухам, у артистки есть бойфренд, который уже даже успел сделать ей предложение. В светских кругах говорят о том, что ее возлюбленный – это Павел Манченко. Он на 6 лет младше Светланы. Предположительно, он и сопровождает ее в путешествиях.
Сама актриса сообщения о помолвке и тайной свадьбе никак не комментирует.
Ранее мы писали, что Ходченкова улетела во Францию после сообщений о помолвке.