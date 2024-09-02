НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 сентября 2024, 13:05
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Ходченкова продемонстрировала фигуру в рубашке и коротких шортах

Актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру в рубашке на отдыхе.
Ходченкова продемонстрировала фигуру в рубашке и коротких шортах

© Starface.ru

Российская актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру в полурасстегнутой рубашке на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Ходченкова продемонстрировала фигуру в рубашке и коротких шортах

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

41-летняя звезда выложила фото в бежевых коротких шортах, которые дополнила белой объемной полурасстегнутой рубашкой. Ходченкова предстала перед подписчиками с распущенными волосами на фоне гор.

Стоит отметить, что фотографиями в Сети Ходченкова делится регулярно, однако не раскрывает поклонникам подробности личной жизни. По слухам, у артистки есть бойфренд, который уже даже успел сделать ей предложение. В светских кругах говорят о том, что ее возлюбленный – это Павел Манченко. Он на 6 лет младше Светланы. Предположительно, он и сопровождает ее в путешествиях.

Сама актриса сообщения о помолвке и тайной свадьбе никак не комментирует.

Ранее мы писали, что Ходченкова улетела во Францию после сообщений о помолвке.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Светлана Ходченкова
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