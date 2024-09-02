Ходченкова продемонстрировала фигуру в рубашке и коротких шортах

41-летняя звезда выложила фото в бежевых коротких шортах, которые дополнила белой объемной полурасстегнутой рубашкой. Ходченкова предстала перед подписчиками с распущенными волосами на фоне гор.

Стоит отметить, что фотографиями в Сети Ходченкова делится регулярно, однако не раскрывает поклонникам подробности личной жизни. По слухам, у артистки есть бойфренд, который уже даже успел сделать ей предложение. В светских кругах говорят о том, что ее возлюбленный – это Павел Манченко. Он на 6 лет младше Светланы. Предположительно, он и сопровождает ее в путешествиях.

Сама актриса сообщения о помолвке и тайной свадьбе никак не комментирует.

Ранее мы писали, что Ходченкова улетела во Францию после сообщений о помолвке.