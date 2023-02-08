Сильно исхудал и осунулся: Стриженова показала, как реально выглядит Михалков после болезни

6 и 7 февраля в московском Театре сатиры была показана постановка «12», в которой принял участие Никита Михалков. Это был первый выход в свет знаменитого режиссера после госпитализации в начале январе, поэтому к нему было приковано особое внимание.

Выступление актера посетила и Екатерина Стриженова, которая поделилась не только впечатлениями после постановки, но и фотографией с Никитой Сергеевичем. Пользователи Сети, увидев снимок, стали обсуждать, как сильно изменился мэтр всего за месяц. Они отметили, что его будто подменили и выпустили на сцену другого человека – настолько он был на себя не похож.