Сильно исхудал и осунулся: Стриженова показала, как реально выглядит Михалков после болезни
Актриса Екатерина Стриженова показала сильно исхудавшего после болезни Никиту Михалкова.
Фото: Starface.ru
6 и 7 февраля в московском Театре сатиры была показана постановка «12», в которой принял участие Никита Михалков. Это был первый выход в свет знаменитого режиссера после госпитализации в начале январе, поэтому к нему было приковано особое внимание.
Выступление актера посетила и Екатерина Стриженова, которая поделилась не только впечатлениями после постановки, но и фотографией с Никитой Сергеевичем. Пользователи Сети, увидев снимок, стали обсуждать, как сильно изменился мэтр всего за месяц. Они отметили, что его будто подменили и выпустили на сцену другого человека – настолько он был на себя не похож.
Екатерина Стриженова и Никита Михалков
Фото: Телеграм-канал Екатерины Стриженовой
На кадрах, которыми делились другие зрители спектакля, заметно, что Михалков сильно исхудал. Отмечается, что он сбросил около 12 килограммов за эти недели. Некоторые поклонники режиссера решили, что на его внешний вид сильно повлиял грим для выступления. Но также к изменениям привела и реабилитация, которую Никита Сергеевич продолжает проходить.
Ранее стало известно, сколько стоили билеты на спектакль «12», в котором появился Михалков.