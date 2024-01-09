«Сильно боялась»: бросившая проекты в РФ актриса «Кухни» Кузнецова рассказала об отношениях с Назаровым

Актриса Екатерина Кузнецова призналась, что на съемках сериала «Кухня» боялась своего коллегу Дмитрия Назарова. По ее словам, она даже не могла с ним общаться, так как он ей казался звездой большого масштаба.

В комедийном проекте про московский ресторан Кузнецова исполнила роль официантки, с которой встречался главный герой Максим. При этом иногда артистке приходилось контактировать и с Назаровым, игравшим шеф-повара. В кадре между ними не было никакого напряжения, однако за пределами камер Екатерина не подходила к знаменитости и не разговаривала с ним.

«Когда мы работали вместе, я его очень сильно боялась, потому что для меня он был такой большой-большой артист. И каждый раз, когда я с ним находилась в кадре, я испытывала такое… немножко боязливо мне это все было», - поделилась Кузнецова в YouTube-шоу «И грянул Грэм».

Другие коллеги советовали Екатерине при общении с Дмитрием упоминать, что ее отец являлся футболистом. По их мнению, это бы смогло их сблизить, ведь Назаров – ярый болельщик. Но этим актриса так и не воспользовалась.

На данный момент Кузнецова практически не общается со звездой «Кухни», хоть и получает поддержку и от него, и от его супруги. Напомним, что и Екатерина, и Дмитрий покинули Россию из-за несогласия с политикой государства.

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