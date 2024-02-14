«Сильнее и интереснее»: жена Чадова отреагировала на сравнение с бывшей актера Агнией Дитковските

Молодая жена актера Алексея Чадова отреагировала на постоянные сравнения с бывшей женой звезды Агнией Дитковските. Она поделилась мыслями в соцсетях.

Сейчас артист счастлив в браке с моделью и инструктором по йоге Лейсан Галимовой. Многие поклонники отмечают, что она очень похожа на экс-супругу Чадова – Дитковските. Девушка старалась не реагировать на комментарии о том, что они словно сестры, но в какой-то момент решила взять слово.

«Я никак к этому не отношусь. Живу яркую жизнь в реальности, а не в СМИ. Реальность сильнее и интереснее вымысла», — ответила одному из подписчиков Лейсан.

Напомним, что до свадьбы молодые люди были вместе несколько лет. Они решили расписаться в ЗАГСе, но сделали это в скромной обстановке, без пышных торжеств.

В интервью изданию StarHit актер признавался, что на регистрации было мало людей. Некоторые из друзей пары даже не знали о том, что они сыграют свадьбу.

«Некоторые успели обидеться, но нам так захотелось, спокойно, без суеты, сосредоточиться друг на друге и наслаждаться моментом в кругу родных», – говорил Чадов.

Мужчина отметил, что они с женой планируют устроить свадебную вечеринку, но летом.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Лютаева рассекретила «тайную» дочь Агнии Дитковските. Актриса поделилась в соцсетях снимком маленькой внучки. Девочку зовут Аура, ей два года.