«Сильная, щедрая, живая»: Ляйсан Утяшева обратилась к Тине Канделаки по случаю 50-летия телеведущей

10 ноября свой день рождения отмечает одна из самых влиятельных женщин на российском телевидении Тина Канделаки. Генеральный директору телеканала ТНТ исполняется 50 лет.

Поздравить экс-ведущую шоу «Самый умный» поспешила фигуристка и коллега по цеху Ляйсан Утяшева. Супруга комика Павла Воли обратилась к имениннице в своем личном блоге.

«Ты как сама Земля: сильная, щедрая, живая. В тебе удивительным образом соединятся амбиции и мудрость, огонь и нежность», — написала спортсменка в своей соцсети.

Ляйсан также опубликовала совместное фото с Канделаки и пожелала юбилярше, чтобы ее силы приумножились, а сердце оставалось мягким.

Также Тину поздравили и другие знаменитости. Так, режиссер Сарик Андреасян опубликовал специально записанное ко дню рождения телеведущей поздравительное видео. В ролике кинематографист назвал Канделаки «суперначальницей» и самой прекрасной женщиной.

Также к ней обратился и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «С днем рождения, легенда! Работаем и будем работать вместе», — написал журналист.

