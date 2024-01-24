Сила современной женщины: шоу Юлии Яниной ярко вернулось на Неделю высокой моды

Оперная певица Анна Нетребко и голливудская актриса Белла Торн не стали скрывать свое почтение российскому модельеру Юлии Яниной и посетили показ коллекции весна-лето — 2024 Yanina Couture 23 января в рамках Недели высокой моды в Париже, стартовавшей 22 января. Об этом сообщает Woman.ru.

Коллекция получила название «Феникс». Основная идея коллекции — воспевание внутренней силы женщины. В этом сезоне главной героиней коллекции высокой моды стала не просто женщина, а современная птица Феникс с крыльями, которые символизируют способность справляться со сложными ситуациями в жизни. Поэтому одними из основных элементов украшения одежды являются изображения птиц и перья, вышитые в разных техниках.

Все наряды повторяют линии женского тела и выполнены в черном, золотом, графитовом, белом цвете и фуксии. При создании нарядов использовались традиционные для Дома материалы: бархат, сетка, шифон, органза в сопровождении объемных элементов и ручной вышивки и тонкое кружево.

На показе Юлии Яниной присутствовали итальянские принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра Бурбон, Хаифа Вехбе, Мара Лафонтан, Катя Мухина, Эвелина Хромченко, Виктория Борисевич, Катя Мцитуридзе и многие другие отечественные и зарубежные звезды.

Поддержать Янину и поздравить с новым шоу приехала и Анна Нетребко.

Белла Торн выразила свое почтение Юлии Яниной, появившись на показе в облегающем черном платье Yanina с волнообразной прозрачной вставкой в зоне декольте и обнаженной спиной с огромным красным цветком.

В 2023 году Дом моды Юлии Яниной отметил 30-летие. За это время модельер создала более 200 сезонных и капсульных коллекций, участвовала в европейских выставках, выступала партнером amfAR и других международных благотворительных мероприятий и покоряла парижские Недели высокой моды. Ее наряды надевали Эмили Блант, Пэрис Хилтон и другие, а также звезды на Каннском кинофестивале.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Водянова стала гостьей Недели моды в Париже.