«Сил никаких нет»: футболист Мамаев потребовал у экс-жены через суд более 10 млн рублей

Футболист Павел Мамаев через суд потребовал взыскать с бывшей жены Аланы 10,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал судов общей юрисдикции Москвы.

Оказалось, что спортсмен обратился в Пресненский суд Москвы. Он просит суд взыскать с Аланы 10 220 000 рублей за «неосновательное обогащение» и оплаченную им госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

Сама Алана вышла на связь с подписчиками и рассказала, что получила от экс-супруга досудебную претензию. Женщина устала от судебных тяжб с футболистом и не понимает, почему он продолжает вмешиваться в ее жизнь. Модель также опубликовала документы, доказывая, что эти средства Мамаев сам переводил ей в 2021 году.

«Как же они мне надоели. То досудебные претензии, теперь иск. Просто куча писанины трехлетней давности. Опять 25! Сколько можно? Уже сил никаких нет», — пожаловалась Алана.

Напомним, что Мамаевы развелись в апреле 2021 года. До этого они прожили в браке восемь лет и воспитывали двоих детей. Алана родила дочь от Павла, а сын был у нее рожден в предыдущих отношениях. Скандала затронул и детей. Спортсмен судился с экс-супругой за право видеться с общим ребенком, так как женщина была против этого.

Сейчас Павел счастлив в браке с блогером Надеждой Санько, которая беременна от него во второй раз.

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