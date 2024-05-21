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Опубликовано 21 мая 2024, 21:19
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Суд взыскал пять штрафов с компании Александра Реввы

КП: суд взыскал с компании Александра Реввы пять штрафов по 10 тысяч рублей.
Суд взыскал пять штрафов с компании Александра Реввы

© Starface.ru

Суд взыскал пять штрафов с компании комика Александра Реввы. Сумма каждого из них составила 10 тыс. рублей.

Об этом сообщил сайт Kp.ru.

Взысканиям подверглась компания «Войс Медиа Продакшн» - ее деятельность связана с радиовещанием. Как стало известно изданию, у фирмы есть еще 7 долгов, которые остаются невыплаченными с 2022 года.

Долг компании – 93 тыс. рублей. Только 30 из них погашены. Причины, по которым Ревва не выплачивает оставшуюся сумму, неизвестны.

Издание отмечает, что ему принадлежит 70% компании. Чистая прибыль фирмы за 2023 год оценена в 7,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что фирма комиков Михаила Галустяна и Реввы под названием «Эйс Гейминг» будет закрыта. В ней шоумену принадлежали 5%, Михаил продал свою часть еще год назад. Бизнес, основанный в 2016 году, всегда работал в минус, писал Telegram-канал «Звездач».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Александр Ревва
бизнес
суд
штраф