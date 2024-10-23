«Сил нет совсем»: жена Петросяна рассказала о болезни их малолетних детей

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о болезни их малолетних детей. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Спать хочу страшно. Две недели без сна...дети болеют по очереди. Сегодня Ваган пошел на второй круг. Сама тоже болею...Сил нет совсем...Осень! Спасите-помогите», — высказалась женщина.

Напомним, Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна, пара официально узаконила свои отношения в декабре 2019 года. Супруги скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и лишь в сентябре 2020 года юморист выложил фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца знаменитости Вагана Межлумовича.

Предпринимательница 13 марта текущего года раскрыла пополнение в семье, опубликовав семейный снимок с дочерью. Пара назвала девочку Матильдой в честь балерины Кшесинской. Жена комика держала в тайне свою вторую беременность, вследствие чего в Сети появились слухи, что ребенка выносила суррогатная мать.

Ранее Татьяна Брухунова поставила точку в слухах о суррогатном материнстве.