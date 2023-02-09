«Сил нет»: певице Славе стало плохо после гастролей

Популярная исполнительница Слава после отдыха снова активно приступила к работе. Певица делилась с поклонниками своим хорошим настроением и новостями – скоро она станет бабушкой. Но в последнее время артистка часто жалуется на одиночество и плохое самочувствие.

Напомним, что перед новогодними праздниками певица сообщила, что рассталась с возлюбленным Анатолием Данилицким, с которым прожила вместе более 20 лет. После этого пару видели вместе, но Слава уверяла, что до сих пор одинока. Она очень страдает по этому поводу, а хроническая усталость после гастролей только усугубила положение.

На днях брюнетка опубликовала в соцсетях серию снимков и видео, где жаловалась на свое состояние. Она даже удивилась тому, что покидает мероприятия первая, а не последняя.

«Сил нет! Что это? Не старость точно. Просто хочу спать! Очень-очень», — пожаловалась 42-летняя артистка.

Поклонники посоветовали исполнительнице беречь себя и пожелали здоровья. Сама она продолжает активно гастролировать и посещает съемки разных передач. Многие удивляются, откуда у звезды столько энергии.

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