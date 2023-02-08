Дочь певицы Славы призналась, что довела мужа до страданий своей беременностью

В ноябре 2022 года дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж. Ее избранником стал Андрей Дедов, с которым она долгое время состояла в отношениях. Свадьба прошла скромно, и в ЗАГСе присутствовали только самые близкие люди пары. А уже в январе наследница артистки объявила, что ждет ребенка.

В личном блоге Александра призналась, что ее жизнь сильно изменилась с началом беременности. Сложности стали возникать и в ее отношениях с супругом. Дело в том, что Морозова стала чересчур эмоциональной, и от этого сильно страдает Андрей.

«Если раньше какие-то моменты меня не трогали, то сейчас некоторые мелочи могут сильно вывести из равновесия подвергая отношения риску», - призналась дочь Славы.

Также Александра отметила, что постепенно они с мужем начали привыкать к ее положению, и трудностей стало меньше. Больше всего ей нравится, что преодолевают сложности они вместе – разговаривают и находят причины недопонимания. Сейчас это уже входит у пары в привычку.

Ранее Александра Морозова рассказала, как именно узнала о беременности.