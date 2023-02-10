«Сил нет»: Наталья Рудова призналась в тяжелых психологических проблемах

В 2022 году Наталья Рудова стала участницей второго сезона шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке». Актриса стойко справлялась со всеми экстремальными испытаниями, однако жизнь в суровых условиях негативно сказалась на ее и физическом, и психологическом здоровье. В частности, у звезды «Универа» развилось расстройство пищевого поведения, проявляющееся в переедании. Уже не первый месяц Наталья пытается вылечиться, но пока все безрезультатно.

Недавно в социальных сетях Рудовой сделали комплимент, похвалив ее за стройную фигуру, но артистка отказалась принимать теплые слова. Она призналась, что на самом деле не похудела, а наоборот набрала килограммы из-за множества психологических проблем. Среди них РПП, стресс и бессонница. А также у актрисы сейчас обнаружились проблемы с гормонами.

«Я не похудела. Это плюс 10 со «Звезд в Африке». Мое РПП никуда не делось. Плюс адские стрессы и бессонница в последний месяц не дают скинуть ни грамма. Сил заняться собой пока нет. По гормонам сильный разброс опять же из-за стресса, что тоже не способствует здоровому телу… Надеюсь, что смогу скоро прийти в себя», - рассказала Наталья в личном блоге.

Рудова делилась, что у нее не получается справиться с РПП, так как не может объяснить мозгу, что еду не отберут, что больше нет проблем с продуктами. Актриса старается себя контролировать и не переедать сильно, но пока успехи в этом невелики.

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