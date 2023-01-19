«Твое сердце не справилось»: Наталья Рудова сообщила о трагедии

Наталья Рудова всегда была откровенна со своими подписчиками. Сегодня актриса решила поделиться с публикой трагедией. Так, девушка написала трогательный пост, в котором сообщила о смерти близкого друга. 14 января не стало любимой собаки знаменитости.

По словам Рудовой, последние 6 лет она постоянно боролась за жизнь питомца, но на днях его сердце не справилось с очередным ударом. «Вени больше нет. Ты был самым сильным ребенком. Не могу передать, как сильно я тебя люблю безусловной любовью. Не знаю, как я буду без тебя. Единственное, что меня хоть как-то утешает, что тебе больше никогда не будет больно. Спасибо тебе. 14,5 лет счастья», — сообщила о своей утрате Наталья.

К слову, поклонники звезды поспешили выразить ей свои соболезнования и слова поддержки. Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался со смертью питомца и знает, насколько это тяжело пережить.

Ранее брат Бориса Моисеева назвал человека, причастного к его смерти. Подробности читайте в этой статье.