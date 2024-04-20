«Сил не было… ползала»: жене Дмитрия Диброва стало плохо на отдыхе в Индии

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва проходит в одной из клиник Индии программу по сыроедению. Жене шоумена стало плохо на пятый день детокса.

Утро модели началось бодро, и она отправилась встречать рассвет. После Диброва пошла на йогу и съела двойную порцию завтрака. Внезапно ей стало очень плохо.

«Давление упало, сил не было… ползала. Помог перекус. В момент все нормализовалось. Я даже выполнила мини-тренировку. Потом ужин. Ситуацию отпустила, я ожила», — рассказала 34-летняя модель в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она рассказала, что физическая активность и строгая диета не помогли ей похудеть даже на килограмм. Жену телеведущего удивляет это, но Диброва надеется на преображение после завершения программы.

Дмитрий Дибров был четыре раза в браке. На фотомодели он женился в 2009 году. Супруги воспитывают двух детей — 14-летнего Александра и восьмилетнего Илью.

Напомним, супруга шоумена призналась, что улетела в Индию без вещей. Девушка призналась, что хочет побыть девять дней наедине с собой и мыслями.

Полина много путешествует, занимается своей фигурой и ведет женский клуб, устраивая различные тематические мероприятия. Там участницы посвящают время себе, развитию и счастью в «душевной и теплой атмосфере», отвлекаясь от ежедневной рутины. Она также активно ведет соцсети.