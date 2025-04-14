«Первый ребенок удался!»: Екатерина Стриженова эмоционально обратилась к старшей дочери

13 апреля старшей дочери Екатерины Стриженовой Анастасии исполнилось 37 лет. Актриса обратилась к старшей наследнице с теплыми словами, отметив, что ее первый ребенок «удался».

Екатерина впервые стала мамой, когда ей было 20 лет. В то время актрисе и ее супругу Александру было непросто. Но молодой семье сильно помогли бабушки, несмотря на то что обе они работали.

«Спустя годы, могу точно сказать — первый наш ребенок, появившийся на свет через три недели после моего 20-летия, удался!», — написала ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале в своих социальных сетях.