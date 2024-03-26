Сил больше не осталось: убитая горем дочь тяжелобольной Заворотнюк отказалась от публичности

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» многие россияне находятся в трауре. Звезды не стали исключением: они также скорбят из-за трагедии. Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк высказалась о случившемся и решила взять паузу от соцсетей.

25 февраля Анна Заворотнюк вышла на связь в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). 28-летняя дочь звезды сейчас находится в Дубае, но события в Москве сильно ударили по ее психике, которая и так пострадала из-за болезни мамы.

На время Анна решила взять паузу от соцсетей.

«Я пока не готова постить радостные фото и делать вид, будто ничего не произошло. Но я стараюсь отвлекаться, как могу, и вы постарайтесь», — написала она.

Заворотнюк-младшая переехала в ОАЭ год назад. Ее молодой человек нашел хорошую работу в Дубае, и девушка приняла решение быть с любимым. Однако она не бросает семью и каждые два месяца прилетает в Москву.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали.

Напомним, дочь актрисы почти месяц не виделась с мужем. Все это время она была на Родине вместе с семьей.