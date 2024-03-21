Дочь Анастасии Заворотнюк решила улететь в Дубай вместо дня рождения тяжелобольной матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что больше месяца находилась в разлуке с любимым мужем, имя которого она тщательно скрывает. По словам девушки, возлюбленный улетел в Дубай по работе, а она осталась в Москве.

В своем блоге Анна сообщила, что очень скучает, но совсем скоро отправится в Эмираты, чтобы воссоединиться с любимым мужчиной.

«Я уже на чемоданном настроении. Пытаюсь понять, что взять с собой, а голова не работает. Но очень рада, что наконец-то лечу к мужу, так соскучилась. Не виделись почти месяц», - разоткровенничалась с подписчиками дочь актрисы.

При этом Анна решила не оставаться на день рождения матери. 3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнится 53 года. Актриса уже несколько лет борется с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой. Она не появляется на публике, а родственники информацию о состоянии звезды тщательно скрывают.

Анна Заворотнюк переехала в Дубай в начале 2022 года. Наследница звезды «Моей прекрасной няни» часто делилась в блоге плюсами жизни за границей. Однако в конце 2023 года вернулась в Москву.

Ранее мы сообщали, что сын тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк получил высшее образование и начал самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. По словам его сестры Анны Заворотнюк, 23-летний Майкл занимается преподаванием английского языка.