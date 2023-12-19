«Ее сильно раздражало»: Ксения Бородина ответила на упреки со стороны Анны Седоковой

Ксения Бородина после критики заявила, что в Анне Седоковой много фальши, об этом сообщает StarHit.

Анна Седокова стала одной из участниц шоу «Последний герой». Однако долго продержаться на шоу певице не удалось. Уже спустя несколько недель она покинула телепроект.

После участия в реалити, Седокова высказалась в личном блоге о телеведущей Ксении Бородиной. Тогда она рассказывала, что была недовольна работой ведущей в проекте.

Однако на это нашлось что ответить самой Ксении. Она заявила, что певицей движет обида за то, что у нее не было таких же условий, как у ведущей.

«Пусть это будет за мой счет. Я даже не знаю, о чем речь, но догадываюсь. Ее сильно раздражало, что у меня гримеры и все условия, потому что я ведущая, а она приехала участницей. Но, видно, думала, что особенная», — рассказала она.

Бородина добавила, что считает певицу неискренней.

«По мне она очень ненастоящая, много фальши. На камеру и без — два разных человека. А в целом, удачи ей», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина сделала заявление об уходе из «Дома-2».