«Сидят такие, плетут»: Павел Табаков увез дочь от Синицыной к своей новой избраннице
© Starface.ru
Павел Табаков увез пятилетнюю дочь от Софьи Синицыной, чтобы отметить день рождения девочки вместе с новой избранницей. Кадрами с праздника актер поделился в своем микроблоге.
1 августа Павлу Табакову исполнилось 30 лет, а спустя 4 дня свой первый юбилей отмечала его дочь Мия. В честь этого события родители устроили девочке торжество в ресторане, куда были приглашены самые близкие родственники и даже новая девушка Табакова Ксения Ермоленко.
Софья Синицына однажды давала интервью, где отметила, что, несмотря на расставание, они с бывшим возлюбленным поддерживают хорошие отношения. Поэтому актриса не против присутствия новой избранницы Павла на семейных праздниках.
Более того, после дня рождения Табаков решил забрать Мию к себе на выходные. В социальных сетях звезда «Беспринципных» поделился кадрами, на которых его дочь и Ксения Ермоленко плетут украшения из разноцветных бусин.
«Сидят такие, плетут», — прокомментировал Павел.
Напомним, роман Табакова и Синицыной закрутился на съемках кинокартины «Как я стал...» в 2017 году. Между актерами сразу пробежала искра, после чего они стали проводить все свободное время вместе. Однако, когда Софья забеременела, пара пришла к осознанию, что они не смогут построить крепкие отношения.
