Сидят не мужья: кто заботится о детях Марии Порошиной, пока она в отъезде

Актриса Мария Порошина - многодетная мать. Причем последний ребенок появился у актрисы в 2019 году. Чтобы обеспечивать большую семью, знаменитость вынуждена много сниматься или ездить с гастролями в другие города. На время ее отъезда с детьми остаются два человека – их имена узнали журналисты.

В программе «Секрет на миллион» раскрыли, что на помощь Порошиной всегда приходят родные: ее отец Михаил Иванович и сестра Анастасия. Дедушке и тете помогает старшая дочь актрисы Полина.

Девушка уже закончила университет и живет отдельно. У нее своя жизнь – Полина обзавелась бойфрендом.

Отец Порошиной переживает за здоровье дочери, ведь за неделю актриса может посетить с гастролями несколько городов. Перелеты и напряженная работы могут довести звезду до истощения, но выбора нет – актрисе нужно кормить семью.

В июне мы писали, что актрису назвали «бабкой» из-за пышной прически в шоу «Сегодня вечером». Порошина была в зеленом платье в горошек и дополнила образ ярким макияжем. Стилист Любовь Жукова считает, что наряд состарил актрису на десять лет. Знаменитость не ответила на критику в свой адрес.