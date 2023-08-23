«Сидите у себя в Геленджике»: Олег Тиньков вышел из себя после расследования Ксении Собчак

Олег Тиньков разозлился на Ксению Собчак, которая рассказала о его заработках на россиянах, об этом сообщает портал StarHit.

В блоге журналистка раскрыла, что уехавший из России бизнесмен сдает в аренду шикарную виллу на итальянском курорте Форте-деи-Марми, в том числе и богатым россиянам. Стоимость аренды на неделю составляет 190 тысяч евро, что по текущему курсу примерно 19 миллионов рублей. При этом вилла занята на месяцы вперед.

«Здесь расположена La Datcha — туристический проект Олега Тинькова (частные дома в разных частях мира, которые бизнесмен сдает в аренду состоятельным туристам). Хороший бизнес делает Олег, молодец, искренне горжусь его талантом предпринимателя. Есть только одно но — платят ему в том числе люди из России», — рассказала Собчак.

Ксения также показала роскошный интерьер виллы. Внутренняя отделка украшена лепниной с позолотой, в доме есть подогреваемый бассейн.

Олег Тиньков не смог пройти мимо обвинений со стороны журналистки. Банкир заявил, что Собчак и ее супругу Константину Богомолову нет места на Западе, поэтому им не стоит обращать внимание на его заграничную недвижимость.

«Так зачем вы к нам в Европу ездите? Сидите там у себя, в Геленджике. Никаких талантов у Ксении нет, получила от отца имя и эксплуатирует. Только не смешите, говоря, что она «журналист», — рассказал Тиньков.

Напомним, Олег Тиньков покинул Россию в мае 2022 года, а чуть позже отказался от российского гражданства. Он также вынужден был продать свою долю в банке.

Ранее мы писали о том, как Ксения Собчак рассказала о встрече с известным человеком из мира эскорта в нулевые. По воспоминаниям журналистки, она была еще студенткой, когда к ней приставал известный в нулевые сводник, знакомивший девушек с олигархами.