Ксения Собчак рассказала, как познакомилась с миром девушек легкого поведения

Журналистка Ксения Собчак побывала на обсуждении документального фильма про индустрию эскорта. Знаменитость вела мероприятие и в какой-то момент рассказала гостям свою историю знакомства с миром девушек легкого поведения, передает mk.ru.

События, описанные телеведущей, происходили в те далекие годы, когда она только перебралась в Москву из Санкт-Петербурга для учебы. Однажды вечером Собчак пошла в один из столичных ночных клубов вместе с друзьями. Там ей повстречался некий мужчина. Незнакомец завязал разговор, а после попросил у студентки номер телефона. Он объяснил свою просьбу тем, что сам занимается съемкой для журнала Vogue и теперь хотел бы сделать пару снимков.

Собчак удивилась поступившему предложению и ответила отказом. Она сказала, что вообще не имела таких планов. После этого в разговор вмешалась подружка журналистки. Девушка предупредила ее, что общение с этим мужчиной может привести к непоправимы последствиям. Буквально она сказала: «конец всему».

Теперь уже телеведущая знает, что это был известный в нулевые сводник, который знакомил девушек с олигархами. При этом цели у всех были разные: кто-то искал себе девушку на одну ночь, а кто-то, наоборот, искал прочных и долговечных отношений. Некоторым это даже удавалось.

У сводника для рабочих целей была с собой записная книжка. Туда, как в случае с Собчак, он вносил данные девушек, чтобы потом связаться с ними и сделать весьма щекотливое предложение. Но сейчас век интернета, как заявила телеведущая, поэтому правила игры немного поменялись.

На том же самом мероприятии, где прозвучала эта история, с Собчак приключилась одна неприятная история. Журналистка во время выхода вспомнила, что забыла застегнуть брюки.