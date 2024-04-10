«Сидит у компьютера целыми днями»: 77-летний актер Юрий Кузнецов рассказал о жизни взрослой дочери

77-летний актер Юрий Кузнецов, хорошо известный зрителям по сериалу «Улицы разбитых фонарей», заявил, что в свободное время готовит для взрослой дочери завтрак и обед. Она занимается кастингами и много времени проводит за компьютером.

Подробностями артист поделился с сайтом mk.ru.

«Я гуляю, я готовлю, потому что дочь Саша много работает, и я вижу это, как она сидит у компьютера целыми днями. Я стараюсь баловать дочь завтраками и обедами», - сообщил Кузнецов.

Он находит рецепты на YouTube, смотрит кулинарные шоу.

Дочь, по словам актера, трепетно относится к работе – то, чем она занимается, «это фундамент, на основе которого будет создаваться фильм», указал он.

Актер много работает: Кузнецов отметил, что действующих артистов его поколения осталось мало, но редкий сценарий обходится без взрослого человека. Он отказывается только от тех проектов, где есть насилие, злоба и любые неприятные вещи.

В 2023 году Кузнецов снялся в семи проектах, в этом задействован пока в трех. Как и в прошлом году, он мечтает поехать на дачу, но полагает, что из-за проектов в Москве лето «может пролететь» без нее.

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