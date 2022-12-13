Сидит между двух стульев: проживающая в США Орбакайте продолжает зарабатывать миллионы в России

В последнее время Кристина Орбакайте стала главным ньюсмейкером. Все дело в том, что на фоне скандального поведения ее звездной мамы, карьера певицы начала испытывать трудности. Так, например, дочку Аллы Борисовны впервые не позвали на «Голубой огонек». Кроме того, в Сети появилось фото, на котором Орбакайте находится в компании звезд, критикующих Россию. Недоброжелатели сразу подумали: таким образом Кристина выразила свою политическую позицию. Не стоит забывать и о том, что в последнее время артистка вместе с семьей проживает в США. Если Орбакайте действительно перешла на сторону Пугачевой и всех тех, кто негативно высказывается об РФ, то почему она по-прежнему получает миллионы в нашей стране?

Telegram-канал «Readovka» подсчитал заработок певицы. Выяснилось, что только за участие в постановке «Современника» Кристина получила более 5 миллионов. Также она была задействована и в государственном концерте для военнослужащих, за который ей перечислили 1,5 миллиона. Не стоит забывать и о том, что Орбакайте является лицом косметической сети «Рив Гош».

Сумма, заработанная Орбакайте в РФ, весьма приличная, и ее вполне хватит на беспечную жизнь в Нью-Йорке.

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