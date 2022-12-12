«Такая удача бывает раз в 50 лет»: Алла Пугачева объяснила свою популярность

Аллу Пугачеву не зря называют Примадонной отечественной эстрады. Карьера артистки началась больше 20 лет назад, но она до сих пор любима публикой, даже несмотря на ее скандальное поведение, связанное с ситуацией в стране. В одном интервью певица решилась объяснить свой успех.

По словам Аллы Борисовны, на ее долю выпала большая удача. Она появилась на сцене в тот момент, когда началась смена поколений. Пугачева сравнивает себя с птицей, олицетворявшей свободу. По мнению певицы, именно это и нужно было публике в те годы.

«Относилась к публике не как к куску хлеба, а как к необходимому средству общения для себя. Поскольку общаться с людьми трудно, но это огромное удовольствие, то я хотела им всегда нравиться, как женщина и как певица», — рассказала артистка.

Пугачева добавила, что судьба знаменитостей всегда связана с мнением народа. Вот почему ей нужны были люди как «глоток свежего воздуха».

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