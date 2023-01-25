Сидит дома и лепит пельмени: Лариса Гузеева прокомментировала потерю работы

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева активно ведет социальные сети, где рассказывает о своих новых увлечениях. Звезда сейчас занимается лепкой пельменей – такое необычное дело она выбрала вместе со своей подругой. Женщины делают это на заказ. Поклонники поговаривают, что Гузеева потеряла работу, поэтому ищет другие способы заработка.

Знаменитость в очередной раз показала в личном микроблоге целый стол с красивыми пельменями. Подписчики спросили, зачем она так часто рекламирует свое хобби. Но брюнетка пояснила, что не рекламирует, а хвастается. Также она прокомментировала слухи о своей невостребованности.

«Хвастаюсь тем, что у меня получается лучше всего. И на вопрос тех, кто меня хочет немножечко подколоть – спрашивая, не потеряла ли я работу. Вот отвечаю, я еще никогда не была так востребована, как в кино и на телевидении. Мне нравится заниматься еще чем-то, куда же девать энергию, вот так что такая красота», – сказала Лариса в соцсетях.

Многие пользователи Сети поддержали артистку и написали, что готовы попробовать ее продукцию.

Ранее мы писали о том, что коллега Гузеевой, телесваха Роза Сябитова предложила сменить главную ведущую шоу «Давай поженимся» и даже предложила кандидатуру. Она хочет посадить на место Ларисы молодую и красивую певицу, имя которой назвала в соцсетях.