На Настю Ивлееву подали новый иск на 1 млрд рублей из-за «голой» вечеринки

На блогера Настю Ивлееву подали очередной иск на 1 миллиард рублей из-за «голой» вечеринки в конце декабря прошлого года в московском клубе «Мутабор». 12 февраля он был зарегистрирован в Лефортовском районном суде столицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Про данным источника, иск подготовила некая Анастасия. Она требует деньги не только от звезды «Монастыря», но и от владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Причем блогер и бизнесмен, как она просит, должны перевести сумму в фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Напомним, что это не первый иск, поданный на Ивлееву, после «голой» вечеринки. До этого в суд обращался продюсер Александр Иншаков. Однако его требования были отклонены.

К слову, в последнее время о скандальной звездной тусовке стали говорить намного меньше, а ее участники постепенно начали возвращаться в публичное поле. Так, певец Филипп Киркоров вновь недавно появился на съемках шоу «Маска», хотя до нового года его стали активно вырезать из всех телевизионных передач. Однако сама Ивлеева на связь до сих пор не выходит.

Ранее продюсер Павел Рудченко назвал Настю Ивлееву ответственной за «голую» вечеринку.