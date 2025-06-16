«Сидим»: Ксения Собчак сняла Ивана Урганта с усами и Филиппа Киркорова в аэропорту

Журналистка Ксения Собчак сняла в аэропорту ведущего Ивана Урганта с усами и в кепке. В их компании находился певец Филипп Киркоров.

«Вот такая дискотека в аэропорту у нас происходит. Слушаем песни Филечки. Ночь. Аэропорт. Ташкент», - произнесла Собчак на видео.

Ургант на это отреагировал: «Какой Ташкент, ребят. Нью-Йорк. Сидим».

Кадры из аэропорта Собчак опубликовала в своем Telegram-канале. Ксения отметила, что со знаменитостями «коротала время в аэропорту только под песни Филиппа».

На видео Ургант был в светлых джинсах и клетчатой рубашке. Он сидел на краю дивана. По центру развалившись лежал Киркоров, певец закинул одну ногу на стол. Артист был в костюме с шортами – на кадрах видно, что ноги и руки исполнителя забиты татуировками. Себя Собчак не показала.

Ранее сообщалось, что Ургант, Киркоров и Собчак выступали на свадьбе в Ташкенте. На частном мероприятии присутствовала в том числе певица Zivert.