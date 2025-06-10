«Сидели всю ночь у моего дома»: жена Костюшкина рассказала о начале романа с певцом

Жена певца Стаса Костюшкина рассказала о начале их отношений. Телеведущая Юлия Костюшкина призналась, что они сидели в машине и именно она проявила инициативу.

Артист познакомился с Юлией 21 год назад благодаря общему знакомому. В то время девушка пыталась попасть в «Чай вдвоем» в качестве танцовщицы. Стас практически сразу влюбился в нее, но какое-то время не решался предложить встречаться.

«Мы сидели всю ночь у моего дома, и в основном говорил ты, а я все слушала и не понимала, а что делать и как реагировать на все твои души порывы. Ну и ничего лучше не придумала, просто сказала: «Давай уже поцелуемся, может?» - вспомнила Костюшкина.

Спустя 21 год Юлия по-прежнему влюблена в своего мужа. Она отметила, что он выполнил все обещания, данные ей много лет назад, и «создает сказку» для нее до сих пор.

Напомним, что предложение руки и сердца Стас сделал возлюбленной спустя год после начала романа. Юлия раздумывала над ответом две недели, но все-таки дала ему свое согласие.

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