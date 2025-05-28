«Мы никогда не ссорились»: Денис Клявер рассказал об отношениях со Стасом Костюшкиным

Певец Денис Клявер рассказал об отношениях со Стасом Костюшкиным во время работы в дуэте «Чай вдвоем». Артист признался в интервью сайту «Страсти», что между ними не было конфликтов.

«Мы никогда не ссорились. Реально. У нас была полная компромиссность. Это была настоящая партнерская игра: мы друг другу пасовали мяч, и если я чувствовал, что в этот момент мой партнер хочет забить гол сам, я просто отдавал мяч ему. Это нормально. Мы интуитивно всегда чувствовали границы дозволенного. Плюс, все строилось на доверии. Это было уникально в наших отношениях. Мы проработали вместе 17 лет, и на тот момент каждый из нас находился на пике своей славы», – поделился звезда.

Денис считает дуэт – самой сложной формой сотрудничества. Но ему было комфортно. Возможно, потому что его отец – народный артист Илья Олейников, всю жизнь проработал в дуэте с Юрием Стояновым.

«Мне кармически было предначертано начинать мой творческий путь с дуэта. Это очень большой плюс, потому что твой партнер всегда может поддержать тебя там, где ты слабее. Он усиливает твои стороны. Это действительно огромный карт-бланш», – отметил Клявер.

Несколько лет назад Денис и Стас воссоединились и записали песню, за которую получили «Золотой граммофон». Они не только развивают совместное творчество, но и продвигают сольные проекты.

«Мне кажется, «Чай вдвоем» — это такая история, которая будет с нами на протяжении всей жизни. Активная фаза, я думаю, начнется не прямо сейчас, но в ближайшем будущем», – добавил звезда.

Полное интервью с Денисом Клявером об участии в шоу «Сокровища императора», дружбе с певицей Сашей Савельевой и отношении к пластике можно прочитать здесь.