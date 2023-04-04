Сидели и мило общались: после громкого развода Барановская и Аршавин вновь замечены вместе

Когда-то Юлия Барановская и Андрей Аршавин считались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. За годы брака они стали счастливыми родителями, однако, увы, любовь им не удалось сохранить, как и дружеские отношения. После развода Юлия неоднократно обвиняла футболиста в отсутствии интереса к детям и уклонении от выплат алиментов. Кажется, экс-супруги смогли забыть старые обиды, поэтому они вновь были замечены вместе на одном мероприятии.

Дело в том, что недавно дочери телеведущей и спортсмена исполнилось 15 лет. В честь этого события родители воссоединились и устроили наследнице праздник в кругу близких людей. Звездная мама поделилась кадрами с торжества, которые моментально стали обсуждаться в Сети. На них заметно, как Юлия и Андрей сидят за одним столом и мило разговаривают. После этого в прессе пошли разговоры о возобновлении романа между знаменитостями. Барановская незамедлительно отреагировала на подобные домыслы.

«Очень прошу всех успокоиться: наши отношения никак не изменились. Мой бывший муж возобновил общение только с детьми. Ни о каком воссоединении нас как семьи речи не идет», — высказалась телеведущая.

Ранее Юлия Барановская ответила на обвинения Аршавина в том, что она запрещает ему общаться с наследниками. Высказывание светской львицы читайте здесь.

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