Барановская впервые ответила на обвинения Аршавина в том, что запрещает видеться ему с детьми

Много лет Юлию Барановскую знали только как гражданскую жену известного футболиста Андрея Аршавина. Она души не чаяла в своем возлюбленном и отдавала всю себя семье. В 2005 году у пары родился первенец – Артем, а через три года на свет появилась дочь Яна. Все в их семье было хорошо до того момента, пока спортсмен не повстречал другую женщину, и произошло это как раз в тот период, когда Юлия ждала третьего ребенка.

Тогда началась черная полоса в жизни Барановской. Она осталась одна, у нее сильно заболела мама. По ее собственному признанию, она буквально собиралась себя по крупицам в тот период и надеялась на лучшее. И постепенно все начало действительно налаживаться. Юлия уделяла много внимания детям и при этом начинала строить карьеру. Сейчас она является одной из самых популярных телеведущих России и участвует в шоу «Мужское/Женское» на первом канале вместе с Александром Гордоном.

О бывшем возлюбленном Барановская теперь вспоминает редко. Ей удалось встать на ноги и добиться всего без его помощи, и она уже давно отпустила все чувства и обиды на этого человека. Однако недавно появилась информация, что Юлия, оказывается, запрещает Аршавину видеться с детьми. И на самом деле он был бы рад участвовать в их жизни, но из-за экс-избранницы не имеет возможности. Такое заявление Андрей сделал в новом интервью.

Издание mk.ru связалось с теледивой и попросило ее прокомментировать слова футболиста. Юлия же сказала, что не в праве отвечать за слова других, но лично она никому и никогда ничего не запрещала. И дети по желанию могут связываться с отцом, и он с ними.

«Я не могу отвечать за слова других людей, только за свои. Нет ни одного сообщения папе от меня, что я запретила кому-либо общаться с детьми. Поэтому не знаю, откуда берутся такие слова. Я никогда никому не запрещала общаться: ни папе, ни детям», - объяснила Юлия Барановская.

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