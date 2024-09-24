«Сидели бы тихо, никто не узнал»: военкор Коц высказался о возможной инсценировке ранения Эльманом Пашаевым

Военкор Александр Коц прокомментировал сообщения о том, что бывшего адвоката Эльмана Пашаева заподозрили в получении 3 млн рублей за поддельное ранение.

«Пашаев инсценировал ранение?» - задался вопросом корреспондент.

Он напомнил, что Пашаев «укатал своим шапито» актера Михаила Ефремова на 8 лет, а в апреле 2024 года «гордо объявил о ранении». На СВО «успел кинуть дружка Блиновского».

«Сидели бы тихо, никто бы и не узнал. Но у Пашаева какая-то болезненная тяга к публичному самолюбованию», - заметил Коц и указал на публикации Пашаева в соцсетях с рассказами о «подвигах».

«А потом бац - и арест в полутора тысячах км от линии фронта. И снова разговоры о каких-то мутных схемах с отмыванием денег на дронах, дурно пахнущие слухи о его «службе», на которой о нем никто не знает. Все в его прохиндейском стиле», - заключил военкор и предположил, что Пашаев устроит цирк из судебного процесса.

Ранее сообщалось, что он мог получить 3 млн в качестве госпособия. При этом экс-адвокат пытался оформить еще одну выплату, но получил отказ.