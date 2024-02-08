«Сидела в Азии»: Стася Милославская посетила первое за несколько месяцев мероприятие после предательства Петрова

Актриса Стася Милославская впервые за много месяцев посетила мероприятие в Москве. 8 февраля она пришла на премьеру нового сезона Wink и заявила, что месяц провела в Азии.

С актрисой общались журналисты сайта Woman.ru.

«Я месяц сидела в Азии. Это мое первое мероприятие за несколько месяцев вообще, поэтому я в предвкушении», - откровенно призналась Милославская.

Актриса рассказала, что среди проектов Wink прошлого года отметила сериал «Слово пацана». «Открытием года» для нее стали многие актеры из этой картины, включая Славу Копейкина и Анну Пересильд.

Напомним, Милославская четыре года состояла в отношениях с актером Александром Петровым. Внезапно он сообщил, что женился. Поклонники решили, что пара узаконила отношения, но супругой артиста стала Виктория Антонова. Петров женился на ней спустя несколько свиданий. Милославская не комментировала разрыв. Некоторые коллеги поддержали ее после предательства Петрова.

Сам же актер тем временем публикует фото с женой и признается ей в любви. Подробнее читайте здесь.