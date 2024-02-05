«Люблю тебя!»: Александр Петров поделился романтичными фото с женой

Актер Александр Петров не перестает публично признаваться в любви своей супруге, Виктории Антоновой, с которой вступил в брак в ноябре прошлого года. Накануне актер опубликовал в соцсети кадры романтический фотосессии с женой в черно-белых оттенках.

«С женой! Люблю тебя!» — лаконично подписал фото артист.

Напомним, Александр Петров несколько лет встречался с актрисой Стасей Милославской, однако неожиданно для поклонников прошлой осенью женился на Виктории Антоновой. Известно, что пара познакомилась в одном из ресторанов и уже через несколько дней зарегистрировала свои отношения.

Ранее мы писали о том, что Александр Петров отпраздновал 35-летие в кругу близких и представил свою новоиспеченную супругу.

«Викуля. Она — лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни», — высказался артист.