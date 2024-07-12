«Сидела на уроке информатики и записывала мысли»: Мари Краймбрери рассказала о создании псевдонима

Певица Мари Краймбрери рассказала, почему начала выступать на сцене и выпускать песни под псевдонимом. Оказалось, что ник она придумала еще в подростковом возрасте, когда ей заявили, что она «позорит фамилию».

Артистка не стала уточнять, кто именно оскорбил ее в детстве, но именно это заставило ее задуматься о псевдониме, который теперь многим поклонникам трудно выговаривать.

«Я сидела в 13 лет на уроке информатики и записывала разные мысли. <…> Исходя из тех слов, которые были тогда написаны, я выбирала первые буквы, и у меня получилось „Краимбрери“, и я просто „и“ заменила на „й“ — „Краймбрери“» — рассказала певица в шоу «УТРО. ТНТ».

По признанию Мари, она знает, что некоторые люди жалуются на ее псевдоним. Но сама она считает, что в нем нет ничего сложного. Достаточно просто запомнить.

К слову, однажды Краймбрери все-таки пыталась сократить имя до «Мари Крайм». Но она так и не смогла к нему привыкнуть.

Ранее стало известно, что Мари Краймбрери подарила трек композитору Владимиру Преснякову.