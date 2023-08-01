Сидела на бессолевой диете: Ирина Мирошниченко никуда не выходила полгода и резко оборвала все связи
КП: Мирошниченко до госпитализации сидела на диете и почти никуда не выходила.
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81-летняя актриса Ирина Мирошниченко давно болеет, но знали об этом только близкие друзья. Почти полгода знаменитость не выходила из дома и никого не приглашала, резко оборвала все связи.
Об этом сайту kp.ru сообщили в МХТ им. Чехова.
По информации неназванных собеседников, попасть к ней не могли даже старые друзья. Бытовые вопросы тем временем решала помощница по хозяйству.
Мирошниченко не присутствовала в том числе на собрании труппы, которое обычно проходит перед закрытием сезона. При этом она прислала цветы художественному руководителю театра Константину Хабенскому.
В МХТ вспомнили, что актриса когда-то увлекалась диетами. Им известно, что она сидела на бессолевой диете, после которой произошло обезвоживание и Мирошниченко оказалась в больнице. Затем у нее начались разные заболевания.
Напомним, Мирошниченко была госпитализирована в минувшие выходные. Утром 31 июля у нее зафиксировали остановку сердца, но орган удалось запустить.