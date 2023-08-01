Сидела на бессолевой диете: Ирина Мирошниченко никуда не выходила полгода и резко оборвала все связи

81-летняя актриса Ирина Мирошниченко давно болеет, но знали об этом только близкие друзья. Почти полгода знаменитость не выходила из дома и никого не приглашала, резко оборвала все связи.

Об этом сайту kp.ru сообщили в МХТ им. Чехова.

По информации неназванных собеседников, попасть к ней не могли даже старые друзья. Бытовые вопросы тем временем решала помощница по хозяйству.

Мирошниченко не присутствовала в том числе на собрании труппы, которое обычно проходит перед закрытием сезона. При этом она прислала цветы художественному руководителю театра Константину Хабенскому.

В МХТ вспомнили, что актриса когда-то увлекалась диетами. Им известно, что она сидела на бессолевой диете, после которой произошло обезвоживание и Мирошниченко оказалась в больнице. Затем у нее начались разные заболевания.

Напомним, Мирошниченко была госпитализирована в минувшие выходные. Утром 31 июля у нее зафиксировали остановку сердца, но орган удалось запустить.