«Сидел у меня на веранде»: Газманов рассказал о последней встрече с Юрием Николаевым

Певец Родион Газманов рассказал о последней встрече с телеведущим Юрием Николаевым. Он вспомнил в беседе с VOICE, как звезда Первого канала брал у него и его отца интервью.

Юрий Николаев ушел из жизни 4 ноября, ему было 76 лет. Коллеги и друзья телеведущего делятся воспоминаниями о нем. Родион Газманов отметил, что Николаев сыграл ключевую роль в его карьере. Именно в программе «Утренняя почта» впервые прозвучала песня «Люси», принесшая Родиону известность.

«После этого я проснулся артистом, который ездит в туры по всей стране. "Утренняя почта" — это проект, который дал путь многим маститым звездам, которых мы знаем сейчас», — заявил Газманов.

Певец подчеркнул, что для выросшего в СССР поколения Николаев был олицетворением целой эпохи телевидения.

Родион вспомнил о последней встрече с ведущим. Мужчина приезжал к нему домой для съемок проекта «Честное слово».

«Я тогда увлекался фотографией и сделал несколько портретных снимков, как он сидел у меня на веранде. То, как он выражал свои мысли, то, как он говорил, то, как он каждому своему слову мог придать невероятный вес... Таких людей не делают уже, на самом деле, просто не делают», — добавил Родион Газманов.

Ранее мы писали о том, когда состоится церемония прощания с Юрием Николаевым.