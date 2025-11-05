Жена телеведущего Юрия Николаева раскрыла дату и время его похорон

8 ноября на Троекуровском кладбище пройдет прощание с народным артистом Юрием Николаевым. Об этом рассказала вдова телеведущего Элеонора.

Как сообщила StarHit Элеонора, церемония прощания начнется в 13.00 в субботу. Похороны Николаева пройдут на Троекуровском кладбище.

Телеведущий ушел из жизни в возрасте 76 лет после борьбы с раком. Незадолго до этого СМИ писали о его госпитализации.

В 2007 году у Николаева выявили рак кишечника. Ему удавалось преодолеть болезнь, но случались рецидивы. В последние годы у Юрия Александровича были проблемы с легкими. Несмотря на предупреждения врачей, он продолжал курить, чем ухудшал свое состояние.

Напомним, смерть Юрия Николаева прокомментировал певец Дмитрий Колдун, который сидел с ним в жюри на музыкальном конкурсе. Артист отметил, что телеведущий никогда не жаловался на свою болезнь и не падал духом.