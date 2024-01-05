«Швырнули в топку»: Кушанашвили заявил о предательстве гостей вечеринки Ивлеевой

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал заявление блогерши Насти Ивлеевой касательно скандала вокруг «голой» вечеринки, которую она организовала в одном из клубов Москвы. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

После скандальной вечеринки Ивлеева несколько раз обращалась к общественности и просила дать ей и гостям ее мероприятия второй шанс. Тем не менее публичным извинениям артистки предшествовало иное заявление.

«Мы смотрим на Запад, на выходы красивых, стройных моделей и говорим: „Блин! Они такие красивые, классные!“ Выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: „Как так можно?! Эстрада опустилась“. Боже, я это так люблю. Пусть это никогда не проходит», — признавалась сразу после вечеринки Ивлеева.

53-летний Кушанашвили не смог проигнорировать первое заявление блогерши. По его мнению, гости скандальной вечеринки сразу же отвернулись от звезды, когда оказались под ударом.

«Я все успокоиться не могу: „Выходят наши красивые, подтянутые артисты“. Мы уже знали, кто там был, к тому моменту. Называть этих людей красивыми и подтянутыми — это аберрация зрения. И эти же красивые и подтянутые ее и швырнули в топку», — высказался Кушанашвили.

Ранее мы писали, что в Москве закрыли известный стриптиз-клуб после вечеринки Ивлеевой.