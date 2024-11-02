Мама рэпера Тимати раскрыла обман возлюбленной сына

Мама рэпера Тимати высказалась о подозрениях фанатов, что возлюбленная ее сына Валентина Иванова скрывает настоящий возраст. Симона подтвердила это, но отметила, что у нее нет злого умысла.

Уже несколько лет Тимати находится в отношениях с Валентиной, но старается подробности романа не рассказывать. Когда СМИ только рассекретили его избранницу, появилась информация, что ей всего 19 лет. Сама Валентина утверждала, что родилась в 2003 году, значит, сейчас ей — 21 год.

Однако поклонники сомневались, что модель так молода. Дело в том, что многие подчеркивали — она выглядит старше. Позже журналисты нашли документы, в которых указано, что настоящий год рождения девушки 1993. Следовательно, ей 31. Но сама Иванова новости никак не комментирует.

Высказаться по этому поводу решила мама Тимати, которая отлично ладит с Валентиной. Женщина считает, что модель искренняя девушка, которая действительно заботится о ее сыне. А ее обман с возрастом Симона называет лишь юмором.

«По-моему, она просто шутит», - поделилась своим мнением женщина.

Ранее рэпер Тимати показал, как выглядит без бороды и усов.