«Шутит так»: почему жена Владимира Винокура зовет его «полезным ископаемым»

Российский артист эстрады и юморист Владимир Винокур уже 50 лет как счастлив в браке с Тамарой Перваковой. Недавно мужчина заявил, что супруга дала ему забавную кличку: жена называет Винокура «полезным ископаемым». Об этом он рассказал в интервью Леди Mail.ru.

«На эстраде мало кто удержался столько лет в одной семье. Жена по этому поводу зовет меня полезным ископаемым – шутит так», – пояснил телеведущий.

Секрет крепкого брачного союза, по словам самого Владимира Винокура, заключается в долгих разлуках. Дело в том, что 75-летний артист редко ночевал вместе с женой из-за постоянных гастролей.

«Я всегда много ездил, выступал. Иногда мог полгода отсутствовать дома. Из 50 лет, лет 5 я был на гастролях. Когда редко видишься, встреча – это праздник», – утверждает юморист.

Владимир Винокур добавил, что его жена – отличная хозяйка, идеальная мать и бабушка, у которой никогда не заканчивается энергия. Именно это, а также вечные гастроли не давали супружеской паре часто ссориться на пустом месте.

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