Актер сериала «Папины дочки» Каганович рассказал, как переспал с аферисткой

Актер сериала «Папины дочки» Кирилл Каганович рассказал, как переспал с аферисткой. Артист поделился откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

Кирилл познакомился с девушкой в Сети и договорился с ней о встрече. По воспоминаниям актера, изначально спутница не вызывала у него подозрений. После свидания молодые люди оказались дома у Кагановича и переспали.

Через неделю избранница 36-летнего артиста сообщила о беременности, принеся результаты УЗИ. Кирилл хотел оставить ребенка, однако девушка настаивала на аборте. Сестра знаменитости первой забила тревогу, не поверив в подлинность медицинских снимков. Спустя некоторое время у звезды «Папиных дочек» стали требовать деньги.

«Мы договорились встретиться через неделю, а в четверг человек позвонил из больницы и попросил перевести денег. Я не стал переводить ничего», — высказался артист.

Напомним, то на данный момент Кирилл счастлив в браке. В 2015 году он женился на театральной актрисе.

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