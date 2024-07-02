Шутит, пьет компот и ждет еще 2 операции: что известно о состоянии Отара Кушанашвили

Журналиста Отара Кушанашвили ждут еще две операции. Ему будут удалять злокачественную опухоль кишечника. До этого он уже перенес два хирургических вмешательства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, состояние Отара по-прежнему оставляет желать лучшего. Ему регулярно ставят капельницы, чтобы поднять его иммунитет, так как без этого его организм может не выдержать дополнительные операции. До этого у журналиста диагностировали непроходимость кишечника и перитонит.

Mash сообщает, что, несмотря ни на что, Кушанашвили старается не унывать и даже шутить. Он ест смеси, пьет компот и даже самостоятельно садится, хоть и быстро устает. Кроме того, журналист не смог пропустить футбольный матч Грузии против Испании в 1/8 чемпионата Европы, поэтому попросил родных привезти ему ноутбук.

Что касается речи, то говорить Отару все еще тяжело. Но он, по информации источника, пишет сообщения и благодарит всех неравнодушных поклонников.

Ранее Отар Кушанашвили вышел на связь с новостями, что пережил две клинические смерти.