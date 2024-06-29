Пережил две клинических смерти, справился с раком: Отар Кушанашвили вышел на связь после госпитализации

Журналиста Отара Кушанашвили, госпитализированного с подозрением на онкологическое заболевание и непроходимостью кишечника, перевели из реанимацию в отдельную палату. Об этом сообщил музыкальный обозреватель и близкий друг шоумена Владимир Полупанов.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он опубликовал обращение Кушанашвили к поклонникам. Журналист рассказал, что пережил две клинических смерти, справился с раковой опухолью и провел четыре недели в «тяжелейшей реанимации». При этом Полупанов уточнил, что Отар «склонен преувеличивать цифры», так как был госпитализирован 20 июня.

«Я очень, очень устаю, но я очень, очень горд собой. Мы непременно увидимся, чтобы еще раз убедиться, что нет ничего важнее человеческой жизни», – процитировал Полупанов слова Кушанашвили.

Также обозреватель отметил, что шоумену провели две операции, но ему предстоит еще одна, уже в другом медучреждении. Следующие пять дней Кушанашвили проведет в больнице в подмосковном Красногорске.

«Врачи говорят, что, если бы он не был госпитализирован в тот самый злополучный день, через несколько часов мы могли бы его потерять. Надеюсь, что самое страшное позади», – написал Полупанов.

Напомним, 20 июня у Отара Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника. Его экстренно госпитализировали с жалобами на боли в брюшной полости. При этом журналист почувствовал себя плохо примерно за неделю, но не обратился к врачам.

Ранее сообщалось, что состояние 54-летнего Отара Кушанашвили осложнилось развитием смертельно опасного воспаления – перитонита. Как только состояние Кушанашвили стабилизируется, его переведут в онкологический центр в Москве для дальнейшего лечения.